Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

LOTERÍA NACIONAL

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 63.611.

Loter&iacute;a Nacional

Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 ha sido para el número 63.611, dotado con 600.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 120.000 euros a la serie, ha agraciado al número 72.818. Los reintegros de la Lotería Nacional del sábado han sido para los números acabados en 0, 1 y 2.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. Los jueves, el sorteo de la Lotería Nacional tiene un precio de 3€ por décimo, mientras que los sábados el importe sube a 6€. En este sorteo se destina el 70% de la emisión a premios.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

ONCE: Resultado del sorteo de Mi Día, Cupón Diario y Super Once hoy en directo
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams
EURODREAMS

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Varios décimos de la administración de lotería Doña Manolita
LOTERÍAS

Dónde han caído el premio de la Bonoloto y ONCE de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

Este miércoles 17 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Sorteos ONCE: Comprobar resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

Resultado ONCE, Euromillones y Bonoloto: Comprobar número de los sorteos de la lotería del martes

Dónde han caído el bote de 39 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Sorteo de Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 16 de septiembre de 2025

Publicidad