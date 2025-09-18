Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 ha sido para el número 63.611, dotado con 600.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 120.000 euros a la serie, ha agraciado al número 72.818. Los reintegros de la Lotería Nacional del sábado han sido para los números acabados en 0, 1 y 2.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. Los jueves, el sorteo de la Lotería Nacional tiene un precio de 3€ por décimo, mientras que los sábados el importe sube a 6€. En este sorteo se destina el 70% de la emisión a premios.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

