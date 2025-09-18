PRIMITIVA
Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025
El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, que cuenta con un bote de 4.500.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 04, 07, 15, 17, 19 y 38, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 8. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 0 293 271.
La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
