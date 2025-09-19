Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

EUROJACKPOT

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo de la ONCE que cuenta con un bote de 120.000.000 euros.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 19 de septiembre de 2025con un bote de 120.000.000 euros. Consulta la combinación de números y soles ganadora en el sorteos de hoy.

El Eurojackpot es un juego administrado por la ONCE que se celebra cada viernes y cuenta con un bote mínimo de 10 millones de euros. En el sorteo del Eurojackpot los sorteos se acumulan, lo que ofrece la posibilidad de ganar el primer premio de 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Para jugar al Eurojackpot puedes hacerlo a través de una apuesta sencilla o múltiple. Para realizar una sencilla tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos soles entre el 1 y el 10. Puedes hacer hasta 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques.

Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Comprobar número del Cuponazo de la ONCE y Super Once

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy
bBONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Administración de Lotería
LOTERÍAS

Dónde han caído los premios de la ONCE, Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoy
PRIMITIVA

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

La Primitiva de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, con un bote de 4.500.000 euros, ha agraciado al número 04, 07, 15, 17, 19 y 38, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 8.

Lotería Nacional
LOTERÍA NACIONAL

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 63.611.

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

ONCE: Resultado del sorteo de Mi Día, Cupón Diario y Super Once hoy en directo

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Publicidad