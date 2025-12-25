Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 25 de diciembre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025 con un primer premio de 600.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].