Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 4.800.000 euros.

Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 4.800.000 euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

