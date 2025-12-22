Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 22 de diciembre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams este lunes 22 de diciembre y dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de loter&iacute;as en Castell&oacute;n de la Plana

Administración de loterías en Castellón de la PlanaEFE

Alejandro Lorente
Publicado:

Este lunes 22 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025 ha sido para el número 10 26 28 32 35 45, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 4.200.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 69.905 de SAN ROMÁN (Cantabria), situado en Barrio de Corbán, 2-B.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025 ha sido para el número 02 10 17 23 29 46, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 3. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 61.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 64.500.000,00 euros.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 22 de diciembre son los siguientes: 04 11 24 27 34 35 Además, el 'dream', es el 5.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en SUIZA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025 es el 49369. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 023 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 es 03 04 05 06 14 24 39 40 47 52 53 57 58 61 69 70 71 80 83 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 22 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 23 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

