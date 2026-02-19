Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional

Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de febrero de 2026 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

