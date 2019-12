Natalia Escudero, una reportera de TVE, celebró en directo que le había tocado "un pellizco" en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2019. La reportera se encontraba cubriendo la información sobre los ganadores de 'El Gordo' en San Vicente del Raspeig (Alicante) cuando, en medio de un directo, le preguntaban qué iban a hacer los agraciados con el dinero.

"¿Qué van a hacer con el dinero?", repreguntaba ella, para después añadir: "Oye, que yo tengo un décimo, que esto no es broma, que yo hago muchos sucesos. Cuando vine aquí compré uno, pero no se lo digas a nadie, ¡eh!". Mientras se bañaba en cava, gritaba: "mañana no voy, no trabajo mañana".

Finalmente, Natalia Escudero aclaraba en directo que no le había tocado El Gordo como había hecho creer a los espectadores al principio. Aunque aseguraba que sí le había tocado un pellizco y que con la alegría de los premiados: "Me he venido arriba".

Fue entonces cuando en las redes sociales le comenzaron a acusar de engaño, por lo que la periodista se vio obligada a explicar lo que pasó en su cuenta de Twitter. "Sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora, al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad", señala en el mensaje.

A través de un hilo de Twitter, explica que le pudo "la emoción". "Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales, y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado", recalca.

Fuentes de RTVE consultadas por Europa Press han explicado que la reportera tiene un décimo agraciado con 5.000 euros, pero no ha tenido la fortuna de que le toque el premio 'Gordo' del sorteo de Navidad.