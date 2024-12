¿Qué pasa con los décimos de la Lotería de Navidad 2024 que no se venden?

Este 22 de diciembre, como cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se convierte en un evento lleno de emoción y tradición. Millones de españoles adquieren sus décimos con la esperanza de ganar "El Gordo", pero no todos los boletos terminan en manos de los jugadores. Entonces, surge la pregunta de qué sucede con los décimos que no encuentran comprador antes del sorteo.

El destino de los décimos no vendidos

Cuando un décimo de la Lotería de Navidad no se vende antes del sorteo, este queda en manos de Loterías y Apuestas del Estado. Aunque el público no haya adquirido estos números, siguen participando en el sorteo como si hubiesen sido comprados. En caso de resultar premiados, los premios correspondientes no se reparten entre los jugadores, sino que se destinan al TesoroPúblico, representando un ingreso directo para Hacienda.

Este dinero no se pierde, sino que se incorpora a las arcas estatales, lo que convierte a los números no vendidos en una garantía de recaudación para el Estado. Es el mismo destino que tienen los premios que no son reclamados dentro del plazo establecido de tres meses tras la celebración del sorteo.

¿Qué pasa si uno de los décimos sin dueño gana "El Gordo"?

El caso más llamativo ocurre cuando un décimo no vendido resulta ser el número ganador de "El Gordo". En este escenario, el premio íntegro queda en manos de Hacienda, lo que supone una ganancia inesperada para el Estado. Aunque es una posibilidad poco frecuente, un ejemplo histórico ocurrió en 1931, cuando el número ganador, el 24.717, no fue adquirido por ningún jugador. En esa ocasión, el premio mayor, valorado en 15 millones de pesetas, fue a parar al Tesoro Público, generando gran polémica.

El impacto económico de los décimos no vendidos

Los décimos no vendidos no solo benefician al Estado, sino que también ayudan a cubrir el coste de los premios menores. En un sorteo como el de Navidad, donde se distribuyen millones de euros en premios, los números no adquiridos actúan como una especie de "seguro" financiero.

Además, el sistema de impuestos sobre premios superiores a 40.000 euros garantiza que Hacienda también se beneficie directamente de los boletos vendidos y premiados, ya que un 20% del importe ganado se destina a impuestos.

De esta forma, aunque los jugadores ponen toda su ilusión en sus números favoritos, los décimos que no se venden también tienen un papel importante en el sorteo de la Lotería de Navidad. Lejos de perderse, estos boletos garantizan ingresos para el Estado, contribuyendo tanto a la recaudación fiscal como al mantenimiento de este tradicional evento. En cualquier caso, la magia del sorteo radica en su capacidad para ilusionar a millones de personas, más allá del destino de los boletos no vendidos.

