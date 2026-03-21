Premios del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional del sábado 21 de marzo 2026

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional es uno de los eventos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, ya que reparte mucho dinero y reúne a numerosos participantes cada año. Si juegas a este sorteo, puedes ganar hasta 15 millones de euros a un solo décimo. El precio de cada décimo es de 15 euros, así que merece la pena participar y probar suerte.

A continuación, te indicamos qué premios puedes ganar y qué día se celebra este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional 2026.

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026?

El premio más atractivo del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional es el de 15 millones de euros a un solo décimo, suma que convierte al afortunado ganador en millonario al instante. Pero, ¿qué otros premios reparte? ¡Apunta!

Primer Premio: 130.000 euros .

. Segundo Premio: 25.000 euros.

Aproximaciones (Números anterior y posterior al primero): 2.400 euros.

Reintegros (si coincide la última cifra del primer premio): 15 euros.

De estos premios, solo Hacienda te retiene dinero si ganases el gran premio o el primer premio (15 millones o 130.000 euros), ya que estos superan el límite de 40.000 euros a partir del cual se aplica la tributación. Los demás premios, como el segundo, las aproximaciones o los reintegros, están exentos, por lo que recibirías la totalidad del importe sin descuentos.

Sorteo Extraordinario del Día del Padre: ¿cuándo se celebra?

Aunque el Día del Padre sea el jueves 19 de marzo, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional tendrá lugar el sábado 21 de marzo de 2026.

Si quieres participar, solo tienes que comprar un décimo en cualquier administración de lotería (o por Internet) por un precio de 15 euros, es decir, el mismo importe de cualquier otro sorteo extraordinario de la Lotería Nacional.

Comprar un décimo del Sorteo Extraordinario del Día de Padre y compartirlo es una gran idea y un regalo diferente. Recuerda que podrás comprobar la Lotería Nacional de este 21 de marzo en la web de Antena 3 Noticias una vez que finalice el sorteo. ¡Mucha suerte!

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