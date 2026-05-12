Dónde han caído el bote de 72 millones del Euromillones y los premios de la ONCE y Bonoloto de hoy, martes 12 de mayo de 2026

Este martes 12 de mayo han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, martes 12 de mayo de 2026 ha sido para el número 13 18 45 24 16 37, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de CARTAYA (Huelva), situada en Nueva, 13, y en la nº 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, martes 12 de mayo de 2026 ha sido para el número 26 35 32 36 04 , y las estrellas las formadas por los números 5 y 7. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 76.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el BZN58201.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0), que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), situada en Pérez Galdós, 13, y en la nº 8 de Torrejón de Ardoz (Madrid), situada en Maestro Caballero, 14.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 83 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 36.580 de Zújar (Granada), situado en Avda. de los Baños, 13.

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy martes 12 de mayo de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 99659 de la serie 11.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 12 de mayo de 2026 es 04 09 15 19 22 24 33 41 52 54 55 56 60 63 71 75 79 81 82 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 12 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 13 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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