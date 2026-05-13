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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 13 de mayo de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

La Bonoloto de hoy

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles 13 de mayo de 2026.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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