Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 14 de mayo de 2026

Este jueves 14 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 ha sido para el número 02 05 08 20 21 22, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 3. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 11.400.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4 947 408 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de Logroño, situada en Gran Vía, 54-56; en la nº 321 de Madrid, situada en Zaldívar, 6; y en la nº 248 de Madrid, situada en Alcalá, 371.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cautro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Leioa (Bizkaia), en la nº 3 de Palamós (Girona), en la nº 2 de Benavente (Zamora) y en la nº 2 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 14 de mayo de 2026, ha sido para el número 01 25 28 36 37 40, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 53.665 de Aljucer (Murcia), situado en Vereda, 4.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 82.650 de Valencia, situado en Gran Vía Ramón y Cajal, 57.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 ha sido para el número 03 07 09 21 24 27 y el dream 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0)

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 14239. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 38810. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 1, 2 y 9 .

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 es el 33155. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 9 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 14 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 15 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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