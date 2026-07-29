Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 29 de julio de 2026

Este miércoles 29 de julio 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administración de Lotería

Administración de Lotería Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 29 de julio de 2026.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 29 de julio de 2026, ha sido para el número 06 09 13 18 31 38, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 50.490 de BENAJARAFE, VÉLEZ-MÁLAGA (Málaga), situado en Ctra. Almería, 138, y en el nº 61.060 de PALMA DE MALLORCA (Illes Balears), situado en Sindicato, 25.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 29 de julio de 2026 es el 51971. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 042 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 29 de julio de 2026 es 06 12 13 15 18 21 22 23 26 28 33 45 49 53 55 56 67 75 78 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 29 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 30 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Administración de Lotería

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 29 de julio de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 29 de julio de 2026

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 29 de julio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los 38 millones del bote de Euromillones y los premios de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 28 de julio de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del martes 28 de julio de 2026

Cupón Diario y Super Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 28 de julio de 2026 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 28 de julio de 2026 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Euromillones
Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 28 de julio de 2026

El ganador del sorteo del Euromillones de hoy, martes 28 de julio de 2026 es el 05, 07, 24, 30 y 49 siendo las estrellas el 10 y 11. El ganador de Euromillones se lleva un premio de 78.000.000 euros. Además, el Millón ha agraciado al código .

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde han caído el bote de 45 millones de euros de La Primitiva, los 1,8 millones de la Bonoloto, los premios del EuroDreams y la ONCE de hoy lunes 27 de julio de 2026

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 27 de julio de 2026

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 27 de julio de 2026

Publicidad