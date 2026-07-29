Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 29 de julio de 2026

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 29 de julio de 2026.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 29 de julio de 2026, ha sido para el número 06 09 13 18 31 38, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 50.490 de BENAJARAFE, VÉLEZ-MÁLAGA (Málaga), situado en Ctra. Almería, 138, y en el nº 61.060 de PALMA DE MALLORCA (Illes Balears), situado en Sindicato, 25.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 29 de julio de 2026 es el 51971. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 042 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 29 de julio de 2026 es 06 12 13 15 18 21 22 23 26 28 33 45 49 53 55 56 67 75 78 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 29 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 30 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

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