ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 30 de julio de 2026

Conoce los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy jueves 30 de julio de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 30 de julio de 2026 es el 46151. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 021 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Además de jugar los 5 números que se registran en el sorteo, con la serie puedes ganar hasta 500.000 euros. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE data de 1938, pero no fue hasta 1988 cuando surgió la Fundación. El importe del cupón era tan solo de 10 céntimos y se jugaba por provincias, y no de forma conjunta en España. Además, los números que se jugaban eran de solo 3 cifras con una serie de 5.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 30 de julio de 2026 ha agraciado a la fecha 15 ENE 2013, siendo el número de la suerte el 01.

Para participar en el sorteo Mi Día de la ONCE sólo tendrás que elegir una fecha especial. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte. Podrás jugar al sorteo Mi Día de la ONCE semanalmente los jueves. Cada jueves se celebra el sorteo de Mi día y podrás elegir cualquier fecha importante para que se convierta en la combinación ganadora por 1€. En cada apuesta tienes que seleccionar un día, mes y año de entre las 36.525 fechas disponibles para que sea la ganadora. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. En los premios fijos el máximo que puedes ganar es de 5€ al acertar el año y el mínimo es de 1€ , al acertar el Número de la Suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 30 de julio de 2026 es 09 17 19 23 28 31 32 35 38 39 41 42 44 51 53 55 56 63 67 78.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 30 de julio de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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