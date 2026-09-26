Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 26 de septiembre de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

SORTEOS ONCE

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 26 de septiembre de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. Si en un sorteo el premio de 2ª categoría no se ha vendido, se puede acumular un importe de 240.000 euros en el siguiente sorteo. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 26 de septiembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 26 de septiembre de 2026 en directo

LA PRIMITIVA HOY

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 26 de septiembre de 2026

SORTEO BONOLOTO

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 26 de septiembre de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 26 de septiembre, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 26 de septiembre, en directo

Lotería Nacional
Lotería Nacional de España

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 26 de septiembre de 2026

Administración de Lotería Doña Manolita
Loetrías

Dónde han caído el bote de Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 25 de septiembre de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 25 de septiembre y dónde han sido validados.

EUROJACKPOT HOY
eurojackpot

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 25 de septiembre de 2026

El número ganador del Eurojackpot de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026 es el 02 07 10 29 30, siendo los soles los números 05 y 10.

Euromillones en directo

Euromillones: Resultado de hoy viernes 25 de septiembre de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 25 de septiembre de 2026 en directo

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 25 de septiembre de 2026

Publicidad