ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 26 de septiembre de 2026 en directo

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 26 de septiembre de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. Si en un sorteo el premio de 2ª categoría no se ha vendido, se puede acumular un importe de 240.000 euros en el siguiente sorteo. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 26 de septiembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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