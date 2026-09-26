Lotería Nacional de España
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 26 de septiembre de 2026
Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.
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Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 26 de septiembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 81499, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 01755, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 9406, 1497, 8816 y 4962, premios de 150 euros
- 615, 995, 501, 349, 409, 149, 202, 452, 647 y 635, premios de 30 euros por décimo
- 34, 74, 82, 54, 54, 43, 40, 74 y 99, premios de 12 euros al décimo
- 9, 1 y 2, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.
En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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