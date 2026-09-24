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Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

El número ganador del primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 es el 21012, con un premio de 300.000 euros.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026 Antena 3 Noticias

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El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 21012. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 37776. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 2, 5 y 6.

La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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