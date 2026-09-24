Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 21012. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 37776. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 2, 5 y 6.

La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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