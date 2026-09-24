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Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 24 de septiembre de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 es el 06 09 21 32 38 45 siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 9. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de euros.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

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Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 que cuenta con un bote de euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 06 09 21 32 38 45, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 206 235 premiado con 1 millón de euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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