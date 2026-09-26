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Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 26 de septiembre de 2026

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, en el que podrás ganar un bote de 27.000.000 euros.

LA PRIMITIVA HOY

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 27.000.000 euros.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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