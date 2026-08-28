Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 28 de agosto de 2026

Conoce los resultados de los sorteos de la ONCE del Cuponazo y Super Once de hoy viernes 28 de agosto de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 28 de agosto de 2026 ha agraciado al número 67125 de la serie 098. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El premio final del sorteo del Cuponazo es de 9 millones de euros con 6 premios de 100.000€ a repartir. Puedes convertir tu combinación en Cuponazo XXL al abonar 2 euros más de lo que juegas y ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros. En el sorteo es necesario seleccionar una combinación que pueda ser ganadora y seleccionar la cantidad de números que quieres jugar. La combinación ganadora está formada por 5 cifras y un número en la serie que vata desde el 1 hasta el 135. Dentro del mismo cupón se pueden acumular los premios de 1ª y 2ª categoría.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 28 de agosto de 2026 es 07, 12, 21, 23, 26, 32, 35, 39, 50, 52, 54, 59, 65, 71, 74, 75, 78, 81, 82 y 83.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 28 de agosto de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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