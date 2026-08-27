ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 27 de agosto de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 27 de agosto de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 27 de agosto de 2026 es el 24986. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 044 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Con tu participación en el sorteo diario de la ONCE, también puedes optar a un premio de 500.000 euros si aciertas la serie. El Cupón Diario ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros.

desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que por aquel entonces se conocía como el Cupón Pro-ciegos. La participación se registraba mediante el pago de un número de 3 cifras con una serie de 5 por el valor de 10 céntimos y no a nivel nacional, sino por provincias.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 27 de agosto de 2026 ha premiado al día 19 SEP 1963, siendo el número de la suerte el 10.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. En el sorteo Mi día de la ONCE puedes registrar cualquier fecha todos los jueves por el importe de 1€. En cada apuesta tienes que seleccionar un día, mes y año de entre las 36.525 fechas disponibles para que sea la ganadora. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11. El sorteo de Mi día de la ONCE no tiene una cantidad fija de bote final. En los premios fijos el máximo que puedes ganar es de 5€ al acertar el año y el mínimo es de 1€ , al acertar el Número de la Suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 27 de agosto de 2026 es 05 06 08 10 12 15 28 39 40 43 49 54 55 58 59 67 76 81 83 85.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 27 de agosto de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.