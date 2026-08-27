Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 27 de agosto de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 27 de agosto de 2026, que cuenta con un bote de 5.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 02, 08, 09, 33, 36 y 38, siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 3. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 7 016 152.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones