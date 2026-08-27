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Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de agosto de 2026

El EuroDreams de hoy, jueves 27 de agosto de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 06 12 29 30 35 38 y al dream 3.

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Ya conocemos el resultado del Eurodreams de hoy, jueves 27 de agosto de 2026. El número premiado en el Eurodreams es el 06 12 29 30 35 38 y el dream es el 3. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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