Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de agosto de 2026
El número ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 27 de agosto de 2026 es el 07, 08, 21, 30, 34 y 36, siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 6, con un bote de 600.000 euros.
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El ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 27 de agosto de 2026 ha sido para el número 07, 08, 21, 30, 34 y 36, siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000euros.
El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.
La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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