Lotería Nacional de España
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de agosto de 2026
El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de agosto de 2026 con un primer premio a la serie de 300.000 euros ha agraciado al número 21.613.
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Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de agosto de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 21.613. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 70.637. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 0, 2 y 3.
La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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