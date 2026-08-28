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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 28 de agosto de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 28 de agosto de 2026 es el 16, 22, 23, 26, 36 y 45, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 8, con un bote de 1.000.000 euros.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo Antena 3 Noticias

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El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 28 de agosto de 2026 ha sido para el número 16, 22, 23, 26, 36 y 45, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000 euros.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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