Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de agosto de 2026

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 28 de agosto de 2026 es el 07, 14, 28, 42 y 45 y las estrellas los números 6 y 9. El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 69.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón es el FQF17244.

Para jugar en Euromillones hay que seleccionar 5 números en total, comprendidos entre el 1 y el 50, y dos estrellas con los números entre el 1 y el 11. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar si el número premiado se acierta en los 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. El premio que se obtiene al acertar los cinco números que se juegan sumados a una estrella en el sorteo de Euromillones, es el 3,95% del bote final y los ganadores que acierten solo cinco números, se llevarán un 0,92% del mismo bote. Ese mismo día, si no hay ningún acertante, el premio se transfiere al bote final del próximo día.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

Con el bote de Euromillones puedes llegar a ganar hasta 190 millones de euros. Si tras cuatro sorteos, el primer premio queda vacío, la suma del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El 50% de la recaudación obtenida en todos los países que participan en el sorteo de Euromillones se destina a premios, que se dividen en 13 categorías en función de los aciertos. El mayor premio del sorteo de Euromillones es para aquel que acierte todos los números y estrellas. El acertante que logre cinco números y una estrella obtendrá el 3,95% del fondo destinado a premios, y un 0.92% aquellos que sólo den con los números. En caso de que no haya acertantes de primera categoría, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote de Euromillones para el siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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