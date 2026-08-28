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Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 28 de agosto de 2026

El Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 28 de agosto de 2026, ha agraciado al número 23, 34, 39, 45, y 49 y los soles los números 1 y 4.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

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El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 28 de agosto de 2026 es el 23, 34, 39, 45, y 49 y los soles los números 1 y 4.

Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. Los distintos sorteos se acumulan en el Eurojackpot y puedes optar al premio de la primera catagoría de 90 millones de euros. El 50% de las apuestas del sorteo del Eurojackpot se transfiere a premios.

El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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