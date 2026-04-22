ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 22 de abril de 2026 en directo

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy miércoles 22 de abril de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 22 de abril de 2026 es el 96289 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Con tu participación en el sorteo diario de la ONCE, también puedes optar a un premio de 500.000 euros si aciertas la serie. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

El cupón del sorteo diario de la ONCE comenzó en 1938 y, 50 años después, se formó la Fundación. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 22 de abril de 2026 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 22 de abril de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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