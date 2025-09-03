Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 03 de septiembre de 2025 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, miércoles 03 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cup&oacute;n diario y Super Once

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 03 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 03 de septiembre de 2025 es el 05194 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 38 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 35.000 euros. Al abonar 0,50 € más en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE puedes participar en el sorteo de La Paga. El premio del sorteo de La Paga, añadido del Cupón Diario, es de 3.000 mensuales durante 25 años.

El cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización que lo celebra desde el 8 de mayo de 1939 llamado en aquel entonces Cupón Pro-Ciegos. Por aquel entonces, solo costaba 10 céntimos participar con un número de 3 cifras y una serie de 5 cifras a nivel regional.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 03 de septiembre de 2025 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 03 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 03 de septiembre de 2025 en directo

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 03 de septiembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los 64 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy lunes 02 de septiembre de 2025

Euromillones
Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 02 de septiembre de 2025

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 02 de septiembre de 2025

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 02 de septiembre de 2025 es el 05, 12, 13, 42, 44 y 45, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 0.

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de La Primitiva y los premios de la Bonoloto y el Eurodreams de hoy, lunes 1 de septiembre

Comprueba en qué lugares han caído los premios de la Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE de hoy lunes 01 de septiembre y dónde han sido validados.

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 01 de septiembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 01 de septiembre de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 01 de septiembre de 2025

Publicidad