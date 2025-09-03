Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de la Bonoloto y la ONCE de hoy, miércoles 03 de septiembre de 2025

Este miércoles 03 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Administración de Loterías y Apuestas del EstadoEFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 03 de septiembre de 2025.

Bonoloto

En el sorteo de Bonoloto celebrado hoy miércoles 03 de septiembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01, 12, 15, 18, 23 y 41 siendo el número complementario el 14 y el reintegro el 8. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 03 de septiembre de 2025 es el 63189. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 012 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 3 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 4 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

