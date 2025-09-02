Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 02 de septiembre de 2025

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, martes 02 de septiembre de 2025, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy martes 02 de septiembre de 2025.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

