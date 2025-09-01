Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 01 de septiembre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 01 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, lunes 01 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.
Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
