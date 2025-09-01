Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de La Primitiva y los premios de la Bonoloto y el Eurodreams de hoy, lunes 01 de septiembre

Comprueba en qué lugares han caído los premios de la Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE de hoy lunes 01 de septiembre y dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Administración de Loterías y Apuestas del EstadoEFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este lunes 01 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 08 09 15 29 39 46. Complementario: 24. Reintegro: 2. JOKER: 3 073 965.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos +Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 3.915 de ALICANTE, situado en Churruca, 37 L3-1.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 02 05 06 09 26 43. Complementario: 04. Reintegro: 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 401 de MADRID, situada en Boltaña, 30.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 16 de GETAFE (Madrid), situada en Los Ángeles, 27.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams lunes día 01 de septiembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 06 22 30 31 32 33 - Sueño: 4.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 01 de septiembre de 2025 es el 04485. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 048 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 01 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 2 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

