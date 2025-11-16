Gordo Primitiva
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 16 de noviembre de 2025
Comprueba el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 9.000.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025 con un bote de 9.000.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.
A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
