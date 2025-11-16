Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 16 de noviembre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.
Publicidad
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy domingo 16 de noviembre de 2025 con un bote de 600.000 euros.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.
Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 16 de noviembre de 2025
- Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 16 de noviembre de 2025
- Dónde han caído el bote de 38,5 millones de la Primitiva, el de 600.000 euros de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 15 de noviembre
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad