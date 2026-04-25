Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de abril de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 25 de abril de 2026 con el que podrás ganar un bote de 9.000.000 euros.

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 25 de abril de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 9.000.000 euros.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 25 de abril de 2026

LA PRIMITIVA HOY

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de abril de 2026

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de abril de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 25 de abril, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 25 de abril, en directo

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de abril de 2026

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en Madrid
Lotería

Dónde han caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el millón de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 24 de abril de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 24 de abril y dónde han sido validados.

Euromillones
Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 24 de abril de 2026

El ganador del sorteo del Euromillones de hoy, viernes 24 de abril de 2026 es el 25, 26, 30, 40 y 45, siendo las estrellas el 01 y 05. El ganador de Euromillones se lleva un premio de 17.000.000 euros. Además, el Millón ha agraciado al código BMZ08725.

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 24 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 24 de abril de 2026

EUROJACKPOT HOY

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 24 de abril de 2026

Publicidad