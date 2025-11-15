Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 15 de noviembre de 2025

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 37.000.000 euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

