Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de marzo de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 07 de marzo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 119.500.000 euros.

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 07 de marzo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 119.500.000 euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Lotería Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de marzo de 2026

SORTEOS ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 07 de marzo de 2026

LA PRIMITIVA HOY

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de marzo de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 7 de marzo, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 7 de marzo, en directo

Lotería Nacional: Comprobar décimo del sorteo y resultado
Lotería Nacional de España

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 7 de marzo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 193 millones de euros del Euromillones, los 3,5 millones de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 6 de marzo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 06 de marzo y dónde han sido validados.

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy viernes 06 de marzo de 2026

El número ganador del Euromillones de hoy, viernes 06 de marzo de 2026 es el 15, 16, 19, 28 y 37, siendo las estrellas el 06 y 09, con un bote de 193.000.000 euros.

SORTEOS ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 06 de marzo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de marzo de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 06 de marzo de 2026

Publicidad