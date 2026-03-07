Lotería Primitiva de España
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de marzo de 2026
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 07 de marzo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 119.500.000 euros.
En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 07 de marzo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 119.500.000 euros.
La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
