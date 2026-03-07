Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de marzo de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 07 de marzo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 07 de marzo de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
