Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 01 de septiembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 01 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería Primitiva

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitivia de hoy, lunes 01 de septiembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

