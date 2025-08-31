Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 31 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 31 de agosto de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 11.200.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar n&uacute;mero del sorteo de hoy

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 31 de agosto de 2025con un bote de 11.200.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

