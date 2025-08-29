Dónde han caído el bote de 26 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y la ONCE del viernes 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 22 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 01, 09, 26, 27, 28 y 34, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 21.200 de CÁDIZ, en la Administración de Loterías Nº 1 de MORÓN DE LA FRONTERA (Sevilla) y en la Nº 1 de ANDORRA (Teruel).

EuroMillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 22 de agosto de 2025 es el 06, 09, 10, 13 y 37, siendo las estrellas el 01 y 07 . El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 26.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el SPH75211 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 62.645 de ESTELLA/LIZARRA (Navarra), situado en Mayor, 38 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 50 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de VALDOVIÑO (A Coruña), situada en Puerta del Sol, s/n.

Eurojackpot

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 29 de agosto, no han aparecido acertantes de primera categoría.

La combinación agraciada con el premio de Segunda Categoría, que asciende a 446.886,80 euros, ha sido vendida en JuegosONCE.es.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. Para el martes, 2 de septiembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 61.000.000 €.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 29 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El sábado, 30 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €.

