¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 30 de agosto?

Este sábado 30 de agosto 2025 se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 30 agosto de 2025 es el 28, 40, 41, 36, 06 y 48 , siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 8.

El número premiado en el sorteo del Joker es el: 7525611 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 9.837.149,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 5 de RONDA (Málaga), en la Nº 11 de SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (Santa Cruz de Tenerife), en el Despacho Receptor Nº 41.485 de JAÉN y en el Nº 48.025 de HARO (La Rioja).

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 30 de agosto de 2025, ha sido para el número 28, 24, 10, 07, 36 y 35, siendo el Complementario el 14 y el reintegro el 6. La recaudación del sorteo ascendió a 2.734.708,50 euros

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 67.195 de ARICO (Santa Cruz de Tenerife), situado en TF 1 PK. 44,2 – Autopista Sur, St. Cruz – Los Cristianos.

ONCE

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 30 de agosto de 2025 ha sido el 73390 de la serie 022.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 24503 Serie: 038

Número: 37208 Serie: 005

Número: 55433 Serie: 008

Número: 62343 Serie: 024

Los fines de semana puedes tener la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 es 06, 08, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 28, 30, 37, 38, 54, 64, 65, 70, 72, 77, 78 y 85.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

