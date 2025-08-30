ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 30 de agosto de 2025 en directo

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Consulta el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 30 de agosto de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 30 de agosto de 2025 ha sido el 73390 de la serie 022.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 24503 Serie: 038

Número: 37208 Serie: 005

Número: 55433 Serie: 008

Número: 62343 Serie: 024

Los fines de semana puedes tener la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 es 06, 08, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 28, 30, 37, 38, 54, 64, 65, 70, 72, 77, 78 y 85.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

