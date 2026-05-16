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Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

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Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 con un primer premio de 600.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Loterías

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

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El número ganador del Eurojackpot de hoy, viernes 15 de mayo de 2026 es el 01, 32, 33, 36, 37, y los soles 07 y 12 . El sorteo del Eurojackpot de la ONCE cuenta con un bote de 102.000.000 euros.

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Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 14 de mayo de 2026 y dónde han sido validados.

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