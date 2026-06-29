Dónde han caído los 23 millones de euros de la Primitiva, los 2,7 de la Bonoloto, los 7,2 del Eurodreams y los premios de la ONCE de hoy lunes 29 de junio de 2026

Este lunes 29 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 29 de junio de 2026 agraciado con bote de 2.700.000 euros, ha sido para el número 11, 12, 21, 22, 42 y 46, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.200.000,00euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 29 de junio de 2026 es el 17, 18, 24, 25, 43 y 47, siendo el número complementario el 7 y el reintegro el 2. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 23.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 2 388 255, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 24.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de BAZA (Granada), situada en Carretera de Murcia, Edif. Mirasierra.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de ARÉVALO (Ávila), situada en Teso Nuevo, 1 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

En el sorteo del JOKER de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, lunes 29 de junio de 2026 ha sido para el número 12, 20, 22, 28, 29 y 40 y el dream 2. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 29 de junio de 2026 es 01, 03, 20, 23, 26, 28, 31, 32, 38, 41, 43, 45, 47, 62, 64, 70, 71, 78, 80, 82.

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, lunes 29 de junio de 2026 ha agraciado al número 82988 de la serie 075. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

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