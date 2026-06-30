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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 30 de junio de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 30 de junio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 1.900.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy martes 30 de junio de 2026 con un bote de 1.900.000 euros.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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