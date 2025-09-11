Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
LA PRIMITIVA

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 11 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

